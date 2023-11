Finale, ecco il doppio senso in via 25 Aprile. Stamattina l'incontro tra residenti e Amministrazione per le criticità

Tracciata la segnaletica gialla orizzontale, posizionata anche quella verticale, dalle 18 circa di stasera (31 ottobre, ndr) via 25 Aprile a Finale Ligure è diventata temporaneamente a doppio senso.

In un primo tempo, per poco meno di una settimana, per "abituare" l'utenza della strada a questa modifica. Dopodiché, da lunedì 6 novembre, la strada sarà l'unico collegamento tra i rioni di Borgo e Marina quale bypass della chiusura di via Brunenghi per gli scavi archeologici preparativi alla riqualificazione della stessa.

Intanto stamani, in Comune, si è tenuto l'incontro richiesto all'Amministrazione comunale dai residenti della via per affrontare alcune criticità rilevate da questi ultimi con la modifica della viabilità nella zona.

"Ci siamo confrontati per circa un'ora spiegando le motivazioni del cantiere - afferma il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi - Abbiamo anche parlato degli sviluppi successivi in quell'area, compresi i lavori della cooperativa dei carabinieri che porterà posteggi ulteriori, ma anche della successiva sistemazione dell'asfalto e della regimazione che sono opere doverose e faremo appena si concluderà il cantiere dei privati".

Primo tra tutti i rilievi posti dai residenti quello relativo al parcheggio. Per consentire il passaggio ai mezzi in entrambi i sensi di marcia sono stati rimossi a posteggi lungo la via, costringendo i residenti a spostare i propri mezzi nonostante non vi sia un'area di sosta nelle prossimità fatto salvo il parcheggio privato a ridosso delle scuole elementari.

"Stiamo interloquendo con la proprietà del parcheggio per cercare, l'Amministrazione, di ottenerlo a titolo gratuito o in affitto temporaneamente e metterlo così a disposizione dei residenti. Avremo una risposta nei prossimi giorni ma sono fiducioso" afferma il vicesindaco . Un interessamento che alcuni residenti hanno comunque definito tardivo.

Tra le altre questioni sollevate vi sono state poi in particolare quelle relative alla sicurezza stradale e per i pedoni, coi residenti perplessi dall'aumento del traffico nella zona, dove resta molto ristretto il margine in cui poter camminare per raggiungere le proprie case. Da qui la proposta di un semaforo in zona o di vietare il transito sulla via ai mezzi pesanti, i quali potrebbero incrociarsi anche in punti molto stretti di strada.

"L'installazione di un semaforo porterebbe alla formazione di code eccessive nella sua prossimità andando a congestionare il traffico - spiega Guzzi - mentre il divieto ai tir li porterebbe a dover utilizzare obbligatoriamente il ponte Bailey tra la Sp490 e via Dante, il quale ha dei vincoli di portata da rispettare".