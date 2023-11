Finale, partito il cantiere in via Brunenghi: stop al transito, a pieno regime la viabilità alternativa

Parafrasando Enzo Tortora, erano le 10.30 circa quando "Big Ben ha detto stop" al transito dei veicoli nel tratto più a mare di via Brunenghi a Finale Ligure per consentire alle ditte incaricate di eseguire gli scavi archeologici preventivi, di notevole delicatezza per l'importanza storico-architettonica dell'area, imposti dalla Sovrintendenza per completare l'iter autorizzativo del restyling dell'arteria che collega la zona costiera all'entroterra.

Per l'esecuzione di questi primi cinque scavi nella zona della Pieve del Finale (saranno dieci nel complesso) che costituiscono il primo passo nella realizzazione del progetto pensato dallo studio dell'architetto Senatore di Torino, non sarà possibile per circa un mese (questo il tempo stimato salvo complicazioni nelle lavorazioni, legato in particolar modo al meteo) circolare coi mezzi dall'incrocio dei "4 canti" con la via Aurelia a quello con via Dante, eccezion fatta per i residenti della zona San Carlo e via Cagna. Il tratto sarà invece aperto ai pedoni grazie ai marciapiedi.

Per muoversi tra Marina e Borgo e viceversa saranno quindi possibili due alternative. La prima rappresentata da via XXV Aprile che, per questo mese, sarà a doppio senso, la seconda dalla Sp490 del Colle del Melogno sfruttando il ponte Bailey all'incrocio con via Brunenghi con svolta da e verso ponente sfruttando obbligatoriamente la rotonda nei pressi del cimitero .

Agli incroci sensibili è stata posizionata un'apposita cartellonistica, di colore giallo, recante le indicazioni da seguire su entrambe le direzioni. Per queste prime giornate sono anche stati previsti presidi da parte degli agenti della Polizia locale in collaborazione con la Protezione Civile e con l'Associazione Nazionale Carabinieri per vigilare sul traffico e fornire informazioni utili.

Anche il transito dei mezzi Tpl, viste le dimensioni di via XXV Aprile, ha avuto modifiche. Fino alla riapertura di via Brunenghi, sono state previste variazioni sulla linee 40 (Finale-Andora), 40/ (Savona-Finale Ligure), 31 (Finalborgo-Calvisio), 32 (Stazione ferroviaria-Monticello-San Bernardino), 33 (Finalborgo-Manie), 34 (Stazione-Orco Feglino), 35 (Stazione ferroviaria-Rialto), 36 (Stazione ferroviaria-Olle-Gorra), 49 (Stazione ferroviaria-Melogno-Calizzano), 80 (Stazione ferroviaria-Balestrino-Carpe-Calizzano) e 81 (Stazione ferroviaria-Boissano-Toirano). Tutte le informazioni sono consultabili sul sito dell'azienda (CLICCA QUI).