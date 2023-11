Tir incastrato sulla Sp 542 tra Teglia e San Martino: vigili del fuoco mobilitati, disagi al traffico

Vigili del fuoco mobilitati nella notte per un tir con targa straniera rimasto incastrato lungo la strada provinciale 542 a Stella. L'allarme è stato lanciato alle ore 3.30, nel tratto compreso tra la frazione di Teglia e San Martino.

Il conducente del mezzo pesante, con ogni probabilità, ha seguito le indicazioni del navigatore, non accorgendosi che la carreggiata si stava pericolosamente stringendo.

La operazioni di soccorso, tramite l'utilizzo dell'autogrù, sono terminate questa mattina, attorno alle ore 7. Durante il recupero, il tir ha subito danni a tre dei suoi pneumatici, complicando ulteriormente la situazione.

Non è la prima volta che un mezzo pesante rimane bloccato lungo questa strada con gli ultimi episodi avvenuti a giugno (leggi QUI). Per evitare ulteriori ingorghi, attualmente il passaggio è consentito solamente alle autovetture, la Protezione civile consiglia di "transitare per Celle o Albissola per raggiungere Stella".

Sul posto anche il sindaco Andrea Castellini.