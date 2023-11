Pietra: il Comune dice stop a bazar, kebab e market nel centro storico

La giunta comunale di Pietra Ligure ha approvato una delibera per dire stop alle nuove aperture di negozi-bazar, kebab e market stranieri nel centro storico cittadino.

Un provvedimento con il quale il Comune guidato dal sindaco Luigi De Vincenzi mira ad evitare che aprano i battenti attività commerciali non specializzate, non proprio in un linea con le caratteristiche tipiche dei centri storici.

La delibera non riguarderà però le attività già presenti, come spiega il sindaco Luigi De Vincenzi: "Il documento approvato riguarda le modifiche da apportare in previsione futura al piano del commercio, per il quale ci confronteremo anche con le associazioni di categoria - le parole del primo cittadino - con questa decisione puntiamo a sostenere i prodotti locali e le attività del centro storico pietrese con l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico e occupazionale del territorio".

La delibera di giunta, dopo il confronto con le associazioni, dovrà poi passare per l'ok definitivo dalla votazione in consiglio comunale.