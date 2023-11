Le azioni terapeutiche a domicilio sono molto importanti in ambito di assistenza sanitaria domiciliare e sono delle cure destinate a categorie di persone fragili come anziani e persone con disabilità, ma anche altre categorie di persone che hanno patologie croniche e che stanno continuando il loro percorso di convalescenza a casa invece che rimanere in ospedale.

Infatti stiamo facendo riferimento ad una serie di servizi di cura che vengono messi a disposizione al paziente nel suo domicilio, che poi significa ricevere assistenza medica e infermieristica senza bisogno che si ricoveri, anche perché a dirla tutta negli ultimi anni e soprattutto nel periodo coronavirus abbiamo capito che meno stiamo in ospedale è meglio è e vale per noi come singoli, ma anche come collettività e come sistema sanitario nazionale.

Per quanto riguarda i vari servizi collegati alle prestazioni terapeutiche a domicilio possiamo pensare alla gestione di farmaci, come la somministrazione di terapie, gestione di dispositivi medici, ma anche assistenza per quanto riguarda le varie attività quotidiane e non in ultimo un supporto emotivo, che sempre fa la differenza in qualsiasi contesto e per qualsiasi problematica.

L'obiettivo non solo deve essere quello di migliorare la qualità della vita del paziente e spesso parliamo di persone che magari sono in dialisi da molti anni e pagano lo scotto della fatica rispetto a quella malattia, e hanno bisogno di poter continuare a curarsi in maniera serena a casa loro nel comfort, e con l'affetto dei loro cari.

Da questo punto di vista il ruolo degli infermieri a domicilio è fondamentale, perché sono poi con le persone e quei professionisti che si occupano di fornire queste cure a domicilio avendo le competenze, la professionalità e l'esperienza per poterlo fare.

Come già avremo osservato in un ospedale praticamente ormai un infermiere fa di tutto e anzi in molti casi sostituisce anche i medici, e spesso ci si dimentica che parliamo di professionisti che hanno dovuto conseguire una laurea prima di poter esercitare questo mestiere, e hanno molte conoscenze in ambito medico anche se non sono dottori.

Un infermiere a domicilio deve andare d'accordo anche con la famiglia del paziente

Chiaramente poi quando parliamo di questo tipo di professione ma eseguita a domicilio la questione cambia, perché non basta solo avere delle competenze a un certo livello di professionalità che ormai si danno per scontate, e non basta nemmeno entrare in sintonia con il paziente che bisogna curare, ma come ricordavamo nel titolo di questa seconda parte bisogna anche operare in armonia con la famiglia della persona.

Famiglia che per esempio ha bisogno di istruzioni per quando poi è l'infermiere in casa non ci sta, e quindi ha bisogno di essere educata e sostenuta anche dal punto di vista emotivo, perché comunque parliamo di persone che magari assistono un loro familiare moltissimi anni.

Q quindi poi in poche parole andare d'accordo con la famiglia significa anche per un buon livello di comunicazione con la stessa e questo dipende anche se queste skills quel professionista le ha oppure no.