Cultura e solidarietà, il leitmotiv del Lions Club Photo Art Culture

Mercoledì 8 novembre si terrà una visita guidata al ‘Mu.L.it’, il museo privato di strumenti medici, stampe e libri antichi tra il ‘600 e l’800. Una esposizione, curiosa e rara, curata dal Dr. Alberto Macciò nel suo studio a Savona. Conoscere il passato per immaginare il futuro, un viaggio attraverso la storia della medicina e in particolare della Linfologia. Racconti e curiosità delle pratiche mediche usate nei secoli passati.

L’evento, a favore della Fondazione Banca degli occhi Melvin Jones, è organizzato dal L.C. Photo Art Culture, il club satellite del Savona Priamar, un sodalizio che opera attivamente da aprile 2023. E’ composto da soci che fanno parte del mondo dell’arte e della cultura: artisti, scultori, ceramisti, fotografi, attori e letterati che mettono a disposizione il proprio talento e le proprie competenze per realizzare service anche in collaborazione con altre associazioni e con altri club del distretto 108Ia3.

Tra le attività già portate a termine con successo c’è l’interessante corso di Cultura fotografica che si è tenuto al Muda di Albissola Marina nel mese di giugno e il convegno a conclusione del concorso nazionale di fotografia “Urban Green”, tenutosi a Savona in settembre. Da menzionare i prestigiosi premi messi in palio e donati dal maestro ceramista Tino Canepa, presidente del club e dall’artista Paolo Pastorino che per l’occasione ha creato un ‘Osvaldo4Lions’. Ancora da evidenziare le due visite guidate, ‘Ceramica e solidarietà’, al Giardino Museo Pacetti ad Albisola Superiore e al Museo della Ceramica di Savona. Destinazione dei service sono state le popolazioni colpite dall’alluvione e la Fondazione Banca degli Occhi Melvin Jones di Genova.

Mercoledì 8 novembre, dalle ore 19.30, oltre alla visita guidata nel mondo della medicina antica sarà l’occasione per premiare i vincitori del contest fotografico Mu.L.it, con le tre opere in ceramica realizzate dall’artista Enrica Noceto, presidente del Lions club Savona Priamar. ‘Mu.L.it’ Museo di Storie e Curiosità della Medicina e della Linfologia, via Santa Cecilia 4 Savona. Solo su prenotazione al numero 3470594646.