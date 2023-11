Da Bottega il nuovo GIN GREEN

Il nuovo Green Gin The Wild di Bottega va ad affiancarsi al Gin Bacur e desta l’interesse di buona parte della clientela che l’azienda vinicola trevigiana ha in ben 145 paesi nel mondo. Il nuovo prodotto di Bottega è un Distilled Dry Gin che sviluppa una gradazione alcolica di 40% vol. E’ un gin dal carattere inconfondibile, la cui unicità è data dalla selezione di piante spontanee unitamente alla freschezza e all’aromaticità del limone e del mandarino. Bottega, una delle più conosciute aziende vinicole, sta anche prendo 5 nuovi Prosecco Bar, rivisitazione in chiave moderna delle vecchie osterie venete dove poter bere un buon bicchiere di vino e degustare uno stuzzichino o un piatto caldo al bancone o al tavolo. Aprirà due Prosecco Bar a Praga e poi a Budapest, Abu Dhabi, Roenstarn in Olanda. Fin qui sono 30 i locali operativi nel mondo, da Birmingham a Tokyo, da Seul a Vargas, da Milano a Toronto, tanto per citarne alcuni. Il successo dei Prosecco Bar, che solitamente trovano posto negli aeroporti internazionali o in lussuosi alberghi (solo in Inghilterra sono su 6 ippodromi) riscontrano un grandissimo di pubblico e visibilità tanto che l’azienda veneta è subissata di richieste per dar vita a questi spazi un po' ovunque. Stanno alla media delle aperture degli scorsi anni Bottega ogni 365 giorni inaugura 4 o 5 Prosecco Bar. (g.n.)