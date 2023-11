Calice, nuova segnaletica per la rete escursionistica: "Progetto per manutenzione e sicurezza di tutti"

Identificare e tutelare alcuni percorsi specificatamente dedicati all’escursionismo pedonale, evidenziandoli tramite l’apposizione di segnavia a vernice, modalità indispensabile per poter procedere alla successiva iscrizione dei percorsi alla Rete Escursionistica Ligure (REL), lo strumento di riferimento di Regione Liguria per l’ufficializzazione dei percorsi escursionistici.

Questa la linea guida scelta dal Comune di Calice Ligure che ha avviato, nei giorni scorsi, un progetto di segnalazione di percorsi escursionistici a cura della dottoressa Francesca Magillo, guida ambientale escursionistica, con lo scopo di ordinare e formalizzare la rete sentieristica comunale.

Una banda bianca sovrapposta ad una rossa presente presso le partenze, gli incroci e in tutte le situazioni che possono generare dubbi sulla direzione da seguire. Un segnavia a bandiera (con tre bande verticali, laterali rosse e quella centrale bianca) recante il numero del percorso assegnato, che nel caso dei percorsi sul territorio calice sono dal 40 al 48.

Sono questi i segnali attualmente raccomandati da Regione Liguria e utilizzati a livello nazionale che sono stati pitturati su rocce, tronchi, pali, muri in pietra e in cemento, evitando i muri intonacati delle case, chiese ed altri manufatti di importanza storica.

"Particolare attenzione è stata posta ai tratti che potevano vedere una condivisione con l’attività di mtb, la finalità di tale progetto è quella di poter garantire un’adeguata sicurezza a tutti coloro che volessero percorrere tali percorsi ed offrire in ogni zona un’alternativa pedonale sicura agli appassionati di escursionismo" spiega il sindaco Alessandro Comi.

Che, come detto, ricorda lo scopo con il quale si vuole procedere a registrare tali sentieri nella REL: "L'iscrizione è funzionale a ottenere un vantaggio in caso di bandi pubblici di finanziamento, che potranno consentire un'adeguata sistemazione dei percorsi scelti - afferma Comi -. Infatti, tali percorsi sono attualmente e interamente percorribili ma necessitano di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (principalmente piccole opere di ingegneria naturalistica e pulizia), specialmente nel caso di recupero di percorrenze storiche in abbandono: un patrimonio che in questo modo potrà essere mantenuto".

Insomma, una scelta di tutela del territorio e anche della convivenza che tra i suoi frequentatori non sempre è idilliaca. Tra le maggiori criticità sollevate nel sempre costante dibattito tra sportivi outdoor c'è la coesistenza, spesso sui medesimi percorsi, di chi pratica trekking e chi pratica downhill.

E proprio sulla scorta di questo ragionamento sembra porre un momento di riflessione il primo cittadino calicese: "A seguito di alcuni episodi di cancellazione e manomissione di segnavia, avvenuti probabilmente per timore della nascita estemporanea di percorsi di discesa per i bikers - scrive nella sua nota - il Comune ribadisce che si tratta di percorsi per l’escursionismo e che i tracciati individuati hanno carattere pubblico o di uso pubblico, si tratta di strade comunali o vicinali presenti a catasto, sterrate o piste forestali esistenti, in alcuni casi sentieri di fatto esistenti e già frequentati, tracce di sentiero in terreni di proprietà comunale o dove il Comune possiede diritto di passaggio per la presenza di servizi".

"Si invita pertanto la cittadinanza alla collaborazione ed eventualmente a contattare l’Ufficio Tecnico per chiarimenti. Si invitano anche i bikers, le asd ed i consorzi per l’outdoor operanti nel territorio a non utilizzare i tracciati dotati di segnavia bianco e rosso salvo dove concordato" conclude Comi.