Villanova d’Albenga, Miss Inverno 2023: ecco le prime anticipazioni

Si avvicina l'appuntamento con la settima edizione di Miss Inverno che si svolgerà all'interno del grande Salone dei Fiori di Villanova d'Albenga, domenica 10 dicembre dalle 18,30, e iniziano a trapelare alcuni dettagli sulla serata a partire dalle conduttrici che affiancheranno il patron del concorso Luca Valentini: tornerà, per il secondo anno consecutivo, la giornalista rapallese Gloria Cusin e, dopo essere stata al timone delle edizioni del 2018 e 2019 ed avere partecipato in collegamento dal Brasile a quella del 2021, Selene Coccato che, di fatto, diventerà la più longeva presentatrice del beauty contest.

Diversi anche gli artisti ospiti preannunciati: tornerà sul palco di Miss Inverno LaMema (alias Emma Pescio), in coppia quest'anno con il cantautore ligure Pier Caruso, sarà la prima volta invece per Ray Fiore, interprete già molto apprezzato in giro per le piazze liguri la scorsa estate, ma non solo. Nei prossimi giorni, infatti, verrà rivelato il nome di un super ospite conosciutissimo in Liguria ed oltre confine (grazie ad esempio ai suoi trascorsi al Festival di Sanremo) che sarà presente a Villanova durante la serata del 10 dicembre interpretando "ruoli diversi".

Ma la vera protagonista della serata sarà, come sempre, la bellezza, rappresentata dalle 25 concorrenti che si contenderanno in passerella il titolo di Miss Inverno 2023 e le altre 11 fasce in palio provenienti da ben 14 città diverse che, anche quest'anno, saranno presentate ufficialmente la settimana precedente a quella del contest, al termine di uno speciale shooting fotografico che si terrà a Villanova.

Miss Inverno 2023 si svolgerà domenica 10 dicembre dalle 18,30 nel Salone dei Fiori di Villanova d'Albenga con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.