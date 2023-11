Alberto Angela e "Passaggio a Nord Ovest" fanno tappa ad Altare

"Passaggio a nord ovest", il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela, partirà anche questa settimana per una lunga esplorazione in continenti lontani, in remote epoche della storia e ci farà assistere a fenomeni naturali spettacolari.

Alberto Angela ci guiderà ad Altare, in provincia di Savona, dove esiste una lunga tradizione della lavorazione del vetro, risalente al Medioevo.

Dal 2004, la bellissima Villa Rosa, un edificio in stile liberty dei primi del ‘900, ospita il Museo dell’Arte Vetraria. Si tratta di un Museo molto particolare che, oltre a custodire preziosi oggetti e opere d’arte in vetro, organizza ogni anno la festa del Vetro, dove è possibile assistere dal vivo alle lavorazioni dei maestri vetrai, secondo l’antica tecnica del “soffio”.

L’appuntamento con "Passaggio a nord ovest" è sabato 11 novembre alle 15 su Rai1.