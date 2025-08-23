Ha un attacco cardiaco alla guida in A10 e viene rianimato: uomo in codice rosso al Santa Corona

E' stato lanciato l'allarme intorno alle 16.00 per un malore sull'autostrada A10 tra Albenga e Borghetto Santo Spirito in direzione Savona.

Un uomo, tra i 70 e i 75 anni, avrebbe avuto un arresto cardiaco alla guida della sua auto e sarebbe riuscito ad accostare a bordo strada.

Immediato l'intervento dell'automedica del 118, i vigili del fuoco con tre mezzi e sette unità e un'ambulanza della Croce Bianca di Albenga.

All’arrivo dei soccorsi, la persona era già stata estratta dall’abitacolo e sottoposta a manovre di rianimazione cardiopolmonare. Dopo diversi minuti di tentativi e dopo l’intubazione sul posto, il personale sanitario del 118 (Sierra) è riuscito a ripristinare le funzioni vitali.

L'uomo è stato trasportato poi in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Si sono registrati sul tratto 5 km di coda per consentire le operazioni di recupero del mezzo. Sul posto sono intervenuti anche il personale di Autostrade e la Polizia Stradale per la gestione della viabilità e i rilievi del caso.