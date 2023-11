Ripristino del viadotto ferroviario a Quiliano, chiusa per 4 giorni la strada di scorrimento veloce

Via alla chiusura della strada di scorrimento veloce Savona-Quiliano in direzione Vado dalle 7.30 alle 18.00 nelle giornate di domani, lunedì 13 novembre e martedì 14 e direzione Savona mercoledì 15 e giovedì 16.

Lo stop al transito dei mezzi è stato disposto da Rfi per via di un intervento di ripristino del viadotto ferroviario che sovrasta la superstrada all'altezza del comune quilianese a seguito della caduta di calcinacci sulla strada ed intervento dei vigili del fuoco.

I lavori interesseranno una direzione alla volta e il traffico sarà deviato sulla viabilità ordinaria. Le auto che percorreranno la strada di scorrimento quindi dovranno uscire a destra verso via Quiliano, nella zona del cimitero di Zinola.

I mezzi pesanti superiori alle 7.5 tonnellate dalla rotatoria di Corso Svizzera, dovranno girare a destra in via Caravaggio e raggiungere Valleggia.

Il 13 e 14 novembre a Quiliano sarà posizionata una segnaletica direzionale in via Torcello all'intersezione con via San Pietro e in via San Pietro all'intersezione con via Briano, con lo scopo di indicare la strada al traffico in arrivo dal Savona.

Nei giorni 15 e 16 novembre, il traffico in uscita in via Solcasso sarà deviato dai movieri in via Briano.