 / Savona

Savona | 08 settembre 2025, 16:55

Savona in allerta gialla, ordinanza del sindaco Russo per la chiusura dell'asilo delle Piramidi

Nessuna chiusura invece per l'asilo di via Crispi dove sono stati conclusi lavori per escludere i rischi di allerta gialla

Savona in allerta gialla, ordinanza del sindaco Russo per la chiusura dell'asilo delle Piramidi

Il sindaco  Russo, ha emesso un'ordinanza di allerta idrogeologica per temporali, in vigore dalle 5 alle 17,59 di martedì 9 settembre 2025. L'allerta, di livello giallo, è stata comunicata dalla Regione Liguria – Settore Protezione Civile, e si applica ai bacini liguri Marittimi, incluso il territorio comunale di Savona.

A causa del rischio di esondazione, l'ordinanza dispone la chiusura delle attività didattiche e prescolastiche presso l'asilo nido e la scuola dell'infanzia "Piramidi", di Corso Mazzini. La chiusura riguarda anche uscite didattiche e lezioni di ogni tipo di corso.

Il provvedimento rimarrà in vigore per tutta la durata dell'allerta gialla e potrà essere prorogato in caso di prolungamento delle condizioni meteo. Il Comune raccomanda a tutti i cittadini di agire con la massima prudenza. Si invita inoltre a mettere in atto misure di auto-protezione e a non transitare in aree alberate.

Al contrario di quanto succedeva con le passate allerte, non sarà chiusa la scuola di via Crispi dal momento che sono state eseguite delle opere idonee a escludere il rischio in caso di allerta gialla.

Gli interventi sono stati conclusi venerdì e, non essendoci stato  stato il tempo di comunicare la novità ai soggetti interessati, gli uffici stanno avvisando in queste ore dirigenti, insegnanti e famiglie.

Elena Romanato

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium