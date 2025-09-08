Savona in allerta gialla, ordinanza del sindaco Russo per la chiusura dell'asilo delle Piramidi

Il sindaco Russo, ha emesso un'ordinanza di allerta idrogeologica per temporali, in vigore dalle 5 alle 17,59 di martedì 9 settembre 2025. L'allerta, di livello giallo, è stata comunicata dalla Regione Liguria – Settore Protezione Civile, e si applica ai bacini liguri Marittimi, incluso il territorio comunale di Savona.

A causa del rischio di esondazione, l'ordinanza dispone la chiusura delle attività didattiche e prescolastiche presso l'asilo nido e la scuola dell'infanzia "Piramidi", di Corso Mazzini. La chiusura riguarda anche uscite didattiche e lezioni di ogni tipo di corso.

Il provvedimento rimarrà in vigore per tutta la durata dell'allerta gialla e potrà essere prorogato in caso di prolungamento delle condizioni meteo. Il Comune raccomanda a tutti i cittadini di agire con la massima prudenza. Si invita inoltre a mettere in atto misure di auto-protezione e a non transitare in aree alberate.

Al contrario di quanto succedeva con le passate allerte, non sarà chiusa la scuola di via Crispi dal momento che sono state eseguite delle opere idonee a escludere il rischio in caso di allerta gialla.

Gli interventi sono stati conclusi venerdì e, non essendoci stato stato il tempo di comunicare la novità ai soggetti interessati, gli uffici stanno avvisando in queste ore dirigenti, insegnanti e famiglie.