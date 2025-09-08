Alassio, si attende mercoledì l’autopsia per chiarire la morte di Monica Costa

Sarà l’autopsia, in programma mercoledì 10 settembre all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, a chiarire con certezza le cause della morte di Monica Costa, la donna di 62 anni originaria di Milano trovata senza vita ieri mattina (7 settembre) nella sua abitazione di via Loreto Alta ad Alassio. Secondo le prime ipotesi il decesso risalirebbe a circa due mesi fa, ma sarà l’esame disposto dal procuratore Ubaldo Pelosi a stabilire tempi e dinamiche.

Il ritrovamento è avvenuto poco prima delle 11, quando alcuni residenti hanno segnalato un forte odore proveniente dall’appartamento. All’arrivo delle forze dell’ordine, il corpo è stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Alassio, i vigili del fuoco, il personale del 118 e il medico legale.

La polizia scientifica ha effettuato accertamenti all’interno dell’abitazione per escludere ipotesi diverse da un decesso naturale. In camera da letto sono stati rinvenuti due coltelli da cucina, entrambi puliti, ma a una prima valutazione non emergerebbero segni riconducibili a una morte violenta.