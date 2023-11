Albissola in lutto per la scomparsa dello scultore Luigi Francesco Canepa

Albissola Marina piange la scomparsa all'età di 82 anni dello storico artista Luigi Francesco Canepa.

Noto scultore e pittore era nato a Genova e si era trasferito nel comune albissolese. Il suo studio era a Savona in Corso Mazzini.

Il suo primo monumento, in acciaio, fu la “Pace e libertà fra i popoli” del 1981 collocato in una piazza di Genova Sestri Ponente. Ben presto però era stato catturato dal fascino di scolpire il marmo e, successivamente, anche tanti altri materiali: bronzo, legno, cemento, vetro resina, cartone ed alcuni inconsueti come il sapone.

Ha realizzato monumenti e opere pubbliche ed ha esposto in numerose mostre personali e collettive in Italia ed all’estero e a partecipato a simposi di scultura con realizzazione di opere in pietra, collocate poi in spazi pubblici.

Nelle ultime ore si stanno susseguendo i messaggi di cordoglio e di ricordo per il maestro.

"Luigi Francesco Canepa era un uomo gentile e laborioso, la sua sensibilità lo portava a realizzare opere imponenti, ma al tempo stesso inspiegabilmente leggere. Alle Cellette, sul Priamar, da qualche anno, era ubicato il suo studio ed aveva tanti progetti ancora da realizzare in quel luogo, perché aveva creduto nella sua potenzialità.

È davvero un grande rammarico non averlo potuto accompagnare in questo suo nuovo sogno professionale, che avrebbe portato solo belle sinergie per la nostra Città" il ricordo dell'assessore alla cultura di Savona Nicoletta Negro.

"Ciao Luigi Francesco Canepa artista sensibile e con grande tecnica ma sopratutto gran brava persona. Ti voglio ricordare contento ed emozionato quando a fine gennaio di questo anno siamo riusciti ad inaugurare (a gennaio del 2023. ndr) due delle tue grandi opere che sono andate ad arredare un'aiuola nei pressi della nuova area camper in zona ex Galaie" ha detto il vicesindaco e assessore di Albissola Luigi Silvestro.

Lascia la moglie Giuliana ed il figlio Alessio. Il funerale sarà celebrato domani, lunedì 13 novembre, alle 15.00 nella basilica di San Nicolò ad Albisola Superiore