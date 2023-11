La scelta di una location fiera è chiaramente fondamentale per l'intera organizzazione della stessa e anzi gli esperti nel settore e quindi quelle persone che fanno questo di mestiere da molti anni, ci confermerebbero senza dubbio che la scelta di una location mediocre per l’organizzazione di una fiera, farà sì che l'evento sarà mediocre a sua volta.

Chiaramente saranno vari i fattori da prendere in considerazione rispetto a questa scelta dipendendo poi dall’ evento che si vuole organizzare, e intanto un primo punto importante sarà l'accessibilità e quindi la stessa deve essere raggiungibile in maniera agevole dai vari partecipanti, sia che parliamo degli espositori che dei visitatori.

Questo significa poi nel concreto verificare la vicinanza alle vie di comunicazione e parliamo di stazioni ferroviarie come autostrade o aeroporti, e soprattutto assicurarci che ci siano dei mezzi di trasporto pubblici disponibili per le persone che vogliono raggiungere questa location senza dover usare la macchina.

Chiaramente poi bisognerà anche valutare le dimensioni e lo spazio, spazio che deve essere sufficiente per accogliere tutti gli espositori e che dovrà servire anche per allestimento delle varie aree di intrattenimento previste, così come delle aree ristorazione e il parcheggio.

Poi è chiaro che anche l'atmosfera e l'ambiente generale faranno la differenza e dovrà essere un ambiente che si adatta all'obiettivo e al tema dell'evento, perché non tutte le fiere sono uguali.

Così come bisogna capire anche le infrastrutture disponibili per non fare degli errori rispetto per esempio alla connessione internet e alle varie necessità che ci possono essere, in primis per gli espositori che si giocano una partita importante per usare una metafora.

Poi ci sono degli eventi che in realtà si ripetono ogni anno, la location è sempre la stessa e in questi casi quello che bisognerà fare è capire se saranno confermate le stesse condizioni, anche per quanto riguarda i costi associati alla stessa.

Anche perché giustamente gli organizzatori avranno un budget da rispettare che dovranno suddividere per le varie spese ed è chiaro che se poi la tariffa sale bisogna fare delle valutazioni.

La scelta della location di una fiera avrà un impatto significativo sulla riuscita della stessa

Quello che volevamo sottolineare nel titolo di questa seconda parte, è che comunque la scelta della location per una fiera contribuirà a creare un'esperienza positiva sia per i visitatori che per gli espositori che avranno piacere a ritornare anche l'anno dopo, e questo che gli organizzatori dell’evento sarebbe sicuramente una vittoria.

Per poter creare questa esperienza positiva dovranno offrire spazi adeguati e fornire servizi di supporto, così come bisognerà stare attenti alla logistica o alle problematiche di parcheggio e spazi.

Tra l'altro questo significa che gli organizzatori in questione dovranno investire il tempo che serve per scegliere questa location per la fiera, senza fare tutto all'ultimo minuto e non essere costretti poi ad accontentarsi di quello che trovano, con tutti i rischi del caso di problematiche nella macchina organizzativa, che nel caso di una fiera è un qualcosa di davvero molto complesso.