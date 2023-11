Ex Savam, la consigliera Scotti organizza un'assemblea pubblica: "La 'pazienza civile' non va confusa con l’incapacità di farsi le proprie ragioni"

Un'assemblea pubblica per parlare della questione ex Savam. E' questa l'iniziativa messa in campo dalla consigliera indipendente Rita Scotti: "Nei giorni scorsi ho preso contatti con un avvocato amministrativista, esperto di casi di rilevanza pubblica come quello dell'ex Savam che affligge Altare e la Val Bormida da troppo tempo".

"Raccolte tutte le informazioni utili credo sia urgente convocare un incontro pubblico, affinché i cittadini dimostrino che la pazienza “civile” non va confusa con l’incapacità di farsi le proprie ragioni e che la situazione ha superato definitivamente ogni limite morale e legale".

L'assemblea si terrà giovedì 23 novembre, alle ore 21, presso il cinema Vallechiara: "Sarà l'occasione per illustrare alla cittadinanza quali passi potremo muovere, in modo da accelerare l'iter burocratico intrapreso e presentare una richiesta di rimborso per i danni subiti dalla chiusura della strada, che si protrae senza giustificazione valida da 14 mesi, senza che siano stati fatti passi concreti verso una soluzione".

"È certamente un problema di Altare e degli altaresi, ma affligge tutta la valle: basti pensare a quante volte la galleria Fugona viene chiusa (in media 45 giorni all'anno), allungando il tragitto tra la riviera e la valle di diversi chilometri, sicché, anche i mezzi di soccorso (ambulanze, vigili del fuoco e forze dell'ordine), come pur il trasporto pubblico locale ha dovuto modificare gli orari delle proprie corse".

"Oltre al consigliere regionale Ferruccio Sansa, che ho già incontrato nei giorni scorsi proprio qui ad Altare, per mostragli la nostra triste realtà e che ringrazio anticipatamente per la disponibilità dimostrata al nostro territorio, ho invitato anche i sindaci dei comuni limitrofi in quanto sono fermamente convinta che l'unione faccia la forza. Invito caldamente la cittadinanza e l'amministrazione comunale altarese a partecipare", conclude la Scotti.