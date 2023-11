Finale, accordo tra Comune-gestore: per i residenti di via XXV Aprile si aprono le sbarre del "solettone"

Il parcheggio a "solettone" di via XXV Aprile: sarà aperto per ovviare ai parcheggi rimossi per il doppio senso (immagine da Google Maps)

Dopo una trattativa durata alcune settimane tra Comune e proprietà dell'area, una buona notizia per i residenti di via XXV Aprile a Finale, da oltre due settimane rimasti senza aree in prossimità dove poter parcheggiare dopo l'istituzione del doppio senso per consentire la chiusura per lavori di via Brunenghi: il parcheggio a solettone a ridosso delle scuole elementari con una cinquantina di posti auto da stamani (14 novembre, ndr) è aperto al pubblico.

I parcheggi potranno essere utilizzati da chiunque ma saranno di particolare aiuto proprio ai residenti: "Abbiamo ragionato col gestore dell'area che per il momento ci sarà concessa per quest'occasione - afferma il vicesindaco delegato ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi - Stiamo però facendo delle valutazioni come Amministrazione anche per il futuro, cercando di capire se sia possibile riconoscere anche una sorta di affitto per l'utilizzo dell'area, al momento un polmone di sosta non indifferente vista la situazione".

La prima risposta alle richieste formulate nell'incontro in municipio delle scorse settimane è stata quindi positiva. Non vi è invece alternativa possibile, secondo l'Amministrazione, per la questione sicurezza, coi cittadini che lamentano l'effettiva mancanza di spazio per i pedoni a bordo strada e anche quella di attraversamenti pedonali.

"La polizia municipale sta effettuando frequenti passaggi giornalieri nella zona - continua Guzzi - Per il momento, a livello di traffico, ci pare stia andando tutto bene da questo punto di vista". Non dello stesso avviso i cittadini che abitano della zona: in questi giorni stanno continuando a susseguirsi, in particolare sui social, diverse segnalazioni di situazioni "al limite" in particolare per alcuni veicoli che non paiono rispettare l'indicazione del limite di velocità imposto a 30 km/h.