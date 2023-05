Dabove nuovo sindaco di Sassello, ecco le preferenze e chi entra in Consiglio comunale

Marco Dabove ieri è il nuovo sindaco di Sassello. Con il 54.37% dei voti ha battuto Gian Marco Scasso e la sua "Noi per Sassello" che si è fermato al 45.63%.

Una sfida all'ultimo voto che lo ha visto prevalere con un buon divario nel seggio numero 1 (224 voti a 188), a Palo (91 a 34) e con leggero distacco a Piampaludo (34 a 23). Bene Scasso invece nel seggio numero 2. (223 voti a 182).

Entrano in Consiglio della lista "SiAmo Sassello" con il primo cittadino Tomaso Pronsati (84 preferenze), Daniele Buschiazzo (48), Roberto Laiolo (44), Valerio Giardini (42), Arianna Galatini (40), Lia Zunino (30) e Riccardo Galliano Zunino (17). Non riescono a far parte del parlamentino sassellese Mirko Assandri (15), Giovanni Olgiati (11) e Betelehem Perrando (10).

Per la minoranza oltre a Scasso entrano Sonia Pesce (68 preferenze) e Alessandra Mirabelli (36). Non riescono a farne parte Guglielmo Bazzano (25), Gian Paolo Crocco (17), Piero Luigi Maresca (9), Biagio Lucignano (8) e Salvatore Monteleone (4).

Secondo quanto dichiarato ieri alla nostra redazione dal neo sindaco (leggi QUI) dovrebbero essere scelti come vicesindaco e assessore i più votati della sua lista quindi Pronsati e Buschiazzo, primo cittadino uscente. Bisognerà capire poi se gli stessi accetteranno il ruolo.