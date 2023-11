Attualità |

Rigassificatore, Snam pubblica il progetto e domande-risposte: "La nave costituirà un indotto socioeconomico costante"

L'azienda ha fornite le risposte alle domande e ha pubblicato a grandi linee la progettazione

La pubblicazione del progetto a grandi linee, perché la Golar Tundra verrà spostata a Vado e se ci saranno ricadute occupazionali. Queste alcune delle domande e risposte di Snam pubblicate sulla neo pagina web FSRU Italia con le sezioni dei progetti suddivise per territori. L'azienda che ha dato vita alla progettazione per la ricollocazione della nave rigassificatrice nel 2026 da Piombino a Vado Ligure a 4 km dalla costa e a 2.9 km da Savona oltre alla rete delle tubazioni che attraverserà i territori di Quiliano (nel quale saranno realizzati ex novo due nuovi impianti, PDE e di correzione dell'indice Wobbe), Altare, Caircare e Cairo Montenotte, ha quindi reso noti alcuni dettagli di uno spostamento che da mesi sta facendo discutere nel savonese sia i cittadini che le amministrazioni locali coinvolte. Da settembre 2024 a maggio 2026 sono previsti i lavori e le installazioni offshore e onshore; mentre tra ottobre e novembre 2026 è stimato l’arrivo della nave in porto. Tra novembre e dicembre 2026, si prevedono i primi test e la messa in esercizio. Il tempo totale dal fine lavori, e quindi dallo spostamento della nave da Piombino a Vado Ligure, alla messa in esercizio della stessa è di circa sette mesi. Il piano prevede che le navi servano il sistema italiano per un periodo complessivo di circa 20 anni. Passati tre anni a Piombino, la parte rimanente stazionerà in Liguria; quindi, si prevede che a largo di Vado resterà 17 anni. "Nella scelta di ricollocare la nave di Piombino sono state valutate diverse soluzioni. Vado Ligure è risultata l’unica opzione in grado di garantire condizioni ottimali, e nello specifico: uno specchio acqueo adatto per l’ormeggio della FSRU e per le operazioni delle navi metaniere; una breve distanza tra il posizionamento della nave e la rete nazionale di trasporto gas naturale (circa 20 Km); la capacità della stessa rete di sostenere in sicurezza una portata che può raggiungere i 5 miliardi di metri cubi di gas l’anno" spiega Snam in una delle prime risposte. Uno dei temi più "caldi" e sentiti dagli abitanti è quello chiaramente riguardante gli espropri. Negli ultimi giorni sono scattati gli interventi, con il nulla osta della Prefettura, per le indagini geognostiche e i rilievi topografici sul terreno a Quiliano. Il passaggio della condotta a terra interesserà circa 650 proprietari e richiederà un’area di occupazione temporanea (area di passaggio) durante i lavori di costruzione pari a 24m ed un’area di rispetto coincidente con il vincolo preordinato all’esproprio pari a 36m (18m per parte). Per quanto riguarda l'impiego del personale la Snam ha voluto effettuare una stima. Sia nella fase di costruzione e di allestimento che in quella, successiva, di esercizio del rigassificatore, sono attese ricadute occupazionali e più in generale impatti positivi sull’economia locale, che verranno quantificati meglio a ridosso dell’entrata in esercizio. "Occorre inoltre considerare che la nave, rimanendo diciassette anni al largo delle coste liguri, costituirà un motivo di indotto socioeconomico costante nell’arco del tempo per un ampio bacino territoriale. A titolo indicativo si può considerare che, nel caso di Piombino, nei soli primi mesi la ricaduta economica positiva per il territorio ha superato i 10 milioni di euro, con oltre cento imprese coinvolte" precisano. QUI link al sito di Snam con la sezione su Vado.

Luciano Parodi

