Savona, il Comune punta sui 'social' e avrà un proprio profilo istituzionale su Facebook

Palazzo Sisto intende attivare nuovi canali di comunicazione istituzionale, con uno specifico gruppo di lavoro e creando i profili pubblici del Comune di Savona sui principali social media (Facebook, Instagram e Telegram), con la finalità di migliorare la visibilità dell’ente, l’interazione con i cittadini e la trasparenza dell’attività amministrativa.

Lo fa partendo dal fatto che i social media rappresentano una delle forme più attuali di comunicazione e su di essi punta per costruire un canale di comunicazione e comunicare in maniera efficace le informazioni ai cittadini ma anche per ascoltare e monitorare il livello di soddisfazione degli utenti.

L'amministrazione intende utilizzare la piattaforma Facebook, come strumento di comunicazione e relazione con i cittadini.

La giunta ha così discusso e approvato un disciplinare per le “Social Media Policy” volto a regolamentare le pagine e i profili istituzionali del Comune di Savona sui social media che sarà poi pubblicato sul sito istituzionale del Comune.