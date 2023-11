Anche un savonese nel nuovo programma di Real Time "HairStyle, The Talent Show"

Il prossimo 16 novembre, dieci parrucchieri professionisti italiani entreranno nello studio di "HairStyle, The Talent Show" con l'obiettivo di diventare la nuova stella nel mondo dell’hairstyling. A valutare i lavori presentati dai concorrenti e offrire loro i loro migliori consigli saranno il maestro Rossano Ferretti e il global hairstylist Rudy Mostarda.

Tra questi dieci haistylist ci sarà anche Andrea, ventiduenne di Millesimo la cui passione, nata per gioco, è diventata la sua professione.

Inizia gli studi da parrucchiere all'età di 12 anni perché era l'unico corso di formazione che poteva permettersi all'epoca. Gradualmente, attraverso alcuni stage, si inserisce in un salone da cui, purtroppo, viene licenziato a causa della pandemia. Tuttavia, ne esce rafforzato e decide di aprire un salone tutto suo in cui crea un'atmosfera a sua immagine.

Dato il nutrito stuolo di clienti di tutte le età, il suo più grande desiderio è quello di espandere la sua attività e aprire altri saloni in diverse città.

È fortemente legato alla madre, che lo ha sempre sostenuto in tutto. Infatti, il giorno dell'inaugurazione del suo salone, ha avuto un gesto gentile nei suoi confronti nel consentirle di scoprire insieme l'insegna con il nome del salone, per renderla felice e farla sentire orgogliosa di lui.

Nello show, in onda in prima serata dalle 21.20 su Real Time e poi disponibile in streaming su Discovery+ e anche attraverso il catalogo di contenuti esclusivi di Rakuten TV, saranno protagonisti anche celebrità come Bianca Atzei, Martin Castrogiovanni, Martina Colombari, Antonia Dell’Atte, Giorgia Surina e Beatrice Valli.

Tutti loro metteranno alla prova i concorrenti, per i quali in palio un premio da 150mila euro che permetterà al vincitore di aprire un salone super esclusivo con il supporto di un team di esperti guidato da Rossano Ferretti. Inoltre, avrà il sostegno dei marchi partner del programma e riceverà un assegno aggiuntivo di 10mila euro da investire nel suo salone. Entrerà anche a far parte del team internazionale di formatori del prestigioso master per parrucchieri 'MDB Education'.