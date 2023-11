"Cari amici di vita e di sport", il professor Carlo Colla presenta il suo nuovo libro

Verrà presentato domani (giovedì 16 novembre, ndr) alle ore 17,30 nella sala "Caduti di Nassirya" di Palazzo Nervi, sede della Provincia a Savona, il libro "Cari amici di vita e di sport" scritto dal professor Carlo Colla, vicepresidente regionale del Centro Libertas Liguria.

In questo volume vengono ricordati personaggi illustri del mondo sportivo ligure con i quali l'autore ha avuto un rapporto di grande amicizia e di collaborazione sportiva. Persone che hanno accompagnato Carlo Colla nella crescita sportiva e che hanno lasciato un'impronta indelebile nello sport savonese essendo anch'essi impegnati in prima linea.

Nel libro, inoltre, vengono affrontate alcune importanti tematiche relative allo sport e sull'educazione dei giovani che oggi sembrano essere sempre più privi di ideali e abbandonati a se stessi.

Il libro, che si avvale del patrocinio della Libertas Liguria, verrà consegnato gratuitamente a tutti i partecipanti alla presentazione.

Afferma Carlo Colla: “Ho voluto ricordare ancora una volta i tanti amici che con me sono cresciuti nello sport e che tanto hanno dato per la crescita e dai quali ho imparato molto”. Per Carlo Colla, che è anche il responsabile nazionale Libertas per il parahockey, si tratta della decima pubblicazione.