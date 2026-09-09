Dal tango di Carlo Maver al Barocco di Bach, Tovo San Giacomo diventa un palcoscenico

Un fine settimana all'insegna della grande musica acustica dal vivo, della cultura e della valorizzazione del territorio. Il comune di Tovo San Giacomo si prepara ad accogliere due prestigiosi appuntamenti concertistici ad ingresso libero, offrendo al pubblico un affascinante itinerario musicale che spazia dalle sonorità avvolgenti del tango argentino fino al virtuosismo della musica barocca europea.

Sabato 12 settembre — Il Tango Argentino e i racconti di viaggio di Carlo Maver con

Inserito all'interno del percorso itinerante "Dove le arti si incontrano" (promosso dall'Associazione Culturale Corelli Musica e dalla Rete dei Musei della Provincia di Savona), lo storico Museo dell’Orologio farà da cornice al concerto solista di Carlo Maver, flautista, bandoneonista e compositore noto per essere stato uno dei pochissimi allievi scelti dal celebre maestro argentino Dino Saluzzi.

Attraverso il suono struggente ed unico del bandoneon, Maver condurrà gli spettatori in un suggestivo itinerario sonoro in cui la tradizione del tango si fonde con il jazz e le composizioni originali nate dalle sue esperienze di viaggio in solitaria in giro per il mondo. L'evento sarà l'occasione per ascoltare dal vivo le atmosfere del suo apprezzato lavoro discografico "Solenne" (che vanta la partecipazione speciale di Paolo Fresu). La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Comune di Tovo San Giacomo e il sostegno di Regione Liguria e Fondazione De Mari CR Savona.

Domenica 13 settembre — "Lux Antiqua": I grandi capolavori del Barocco con "Lux Antiqua – La Luce Ritrovata: Musiche di Händel, Vivaldi e Bach" nella Chiesa di San Sebastiano

Domenica sera la chiesa di San Sebastiano a Bardino Nuovo ospiterà un concerto dedicato al repertorio barocco del Settecento europeo, promosso dall'Accademia del Chiostro ETS nell'ambito dei Percorsi musicali tra territorio e comunità e patrocinato dall'Assessorato al Tempo Libero della Regione Liguria.

Sul palco della Chiesa di San Sebastiano si esibirà un ensemble di riconosciuto valore artistico, composto da: Maria Catharina Smits – Soprano; Gaetano Conte – Flauto barocco; Annalisa Del Grosso & Francesca Del Grosso – Violini; Donatella Ferraris – Violoncello; Mario Del Grosso – Cembalo.

Il programma musicale offrirà un'immersione tra la brillantezza di Georg Friedrich Händel, l'energia ritmica di Antonio Vivaldi e la solenne profondità di Johann Sebastian Bach. L'evento ha inoltre una forte valenza benefica e comunitaria: l'ingresso è libero, ma chi vorrà potrà fare un’offerta libera e i fondi raccolti saranno destinati interamente al sostegno dei lavori di rifacimento del tetto della Chiesa di San Sebastiano.