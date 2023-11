Orsi chiede al Comune di Savona la documentazione sul monitoraggio del traffico e viabilità

Il consigliere comunale di PensieroLibero.zero ha presentato domanda di accesso agli atti per ciò che riguarda il monitoraggio del traffico nelle vie del centro pedonalizzate.

Orsi spiega che, in una mozione presentata nell'ultimo consiglio comunale, aveva fatto presente che né nel tratto di Corso Italia pedonalizzato , né in alcuna delle vie o piazze adiacenti, "non sia stato attivato alcun monitoraggio su flusso di traffico e confronto con la situazione precedente, salubrità dell’aria con eventuale confronto nella situazione precedente, inquinamento acustico con eventuale confronto con la situazione precedente".

"Considerato che nell’intervento del capogruppo consiliare del PD- spiega Orsi - ripreso poi in altri termini da altri consiglieri e membri di Giunta è stato letteralmente affermato ''il monitoraggio su quel Corso è costante e prosegue' ha così chiesto di avere la documentazione sugli esiti del monitoraggio (traffico, inquinamento acustico, salubrità aria) nei tratti di Corso Italia, Via Battisti, Piazza Diaz Via Pertinace, che sono attualmente in corso.

"Così come affermato prosegue - ed, in particolare, i risultati ottenuti a partire dal gennaio 2023, siano essi stati prodotti da attività di terzi quanto da strutture interne del Comune; copia ed indicazione di determine dirigenziali o deliberazioni di giunta (od eventualmente atti altri atti idonei) di conferimento di incarico nel periodo 1 gennaio 2023 – 31 ottobre 2023 aventi ad oggetto campagne di monitoraggio per verifica qualità aria, flussi traffico, inquinamento acustico nel Corso Italia interessato alla pedonalizzazione e nelle vie o piazze adiacenti, come sopra indicate, con indicazione specifica di oggetto e durata della prestazione richiesta".