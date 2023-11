Stelle Michelin in Liguria, l'assessore Sartori: "Ristorazione decisiva per il nostro successo turistico"

"Come assessore al Turismo, sono davvero felice della continua crescita dei riconoscimenti che la Guida Michelin da alla Liguria. Due anni fa erano solamente nove i ristoranti che potevano fregiarsi di questo importante riconoscimento, oggi sono tredici. È sintomo della sempre maggiore qualità della ristorazione ligure. La ristorazione è decisiva per il successo del turismo ligure. Oggi ho voluto mandare una mia lettera di congratulazioni agli undici ristoranti che hanno avuto la conferma della stella ed ai due nuovi entrati in questo importante 'club'. Sono certo che per tutti loro la giornata di ieri sia stata ricca di emozioni: oltre a complimentarmi non posso che ringraziarli per il loro contributo quotidiano alla crescita del turismo di qualità ligure".

Così l'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori in merito ai due nuovi ristoranti stellati che compariranno sulla Guida Michelin 2024.