Millesimo 2024: Aldo Picalli scioglie le riserve, si ricandiderà a sindaco

Aldo Picalli si ricandida a sindaco di Millesimo. L'annuncio è arrivato nelle ultime ore: "Sono pronto e convinto a ricandidarmi per guidare il paese nei prossimi cinque anni. Una decisione ponderata, ma semplice in quanto rappresenta la naturale e logica evoluzione del percorso amministrativo iniziato penso con profitto, al quale voglio e debbo dare seguito".

"I progetti attuati a più livelli, non solo in ambito urbanistico, sono tanti, così come la fitta rete di interconnessioni e di collaborazioni avviate con Regione Liguria, con gli enti superiori e con le diverse associazioni sia a livello locale che nazionale. Una presenza costante, nelle piazze, nelle vie, negli uffici tesa all’ascolto delle esigenze singole e collettive per trovare sinergie consone a risolvere ed affrontare le diverse problematiche che ogni giorno si sono presentate".