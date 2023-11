Tomatis (FdI): "Via Giotto a Vadino abbandonata con pulizia strade in autogestione dei residenti"

“Via Giotto a Vadino, una zona sempre più abbandonata con pulizia strade in autogestione dei residenti. La macchina spazzatrice? Un miraggio, come lo è anche la pulizia di un intero quartiere in grave stato di abbandono”.

Lo afferma Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia, che ha raccolto le testimonianze, tra proteste e lamentele, della popolosa via Giotto nel quartiere di Vadino. Alcuni residenti, per cercare di tenere pulito il territorio si sono trasformati in “spazzini”.

“La macchina spazzatrice, ma anche gli spazzini non si vedono e, nonostante le numerose segnalazioni dei residenti formalizzate nei canali ufficiali, non è mai stata fatta una pulizia adeguata tanto meno costante, questo per la pulizia della strada e soprattutto del verde pubblico – afferma Tomatis – Ma è ancora più grave constatare che è presente una parte consistente di materiale “abbandonato“: panchine pericolanti, tubi, cisterne che oltre dare una pessima immagine della via, molti di questi oggetti si trovano in posizioni pericolose al tratto di strada adiacente la scuola del quartiere”.

Tomatis ha anche raccolto altre segnalazioni che sono già state inoltrate in Comune senza avere alcuna risposta: “I residenti chiedono il ripristino della scalinata in cemento di fronte a via Giotto, 6 che è stata distrutta durante i lavori per la scuola agraria, l'impegno preso anche in questo caso è la comunicazione urgente con gli uffici comunali per programmare interventi mirati e risolutivi mantenendo monitorata la situazione, questi luoghi non possono essere considerati dormitori o bacino di voti a ridosso delle elezioni,ma, luoghi dove le persone possono vivere al meglio”.