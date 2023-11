Albisola, riapre lo storico cinema/teatro di Ellera: era chiuso da anni

A Ellera rinasce il cinema/teatro della frazione di Albisola Superiore.

Da ieri quindi gli storici locali albisolese vicini alla chiesa sono ritornati a vivere grazie al lavoro del Comitato ellerese che negli anni, dal 2009, ha raccolto fondi tramite le sagre e le feste di paese.

Rimasta chiusa e inutilizzata da tempo, la sala dietro al portico dell'oratorio della confraternita, è stata così recuperata e restaurata.

Ci sarà così spazio per spettacoli teatrali mq non solo, anche per riunioni e assemblee.