Piano socio sanitario, Paolino (Gl): “La Giunta Toti umilia l’aula, non deve più governare la nostra terra”

“Quanto accaduto oggi in consiglio regionale stigmatizza con precisione assoluta il difficile momento democratico che stiamo vivendo in questo Paese”. Roberto Paolino, coordinatore per la provincia di Savona di Grande Liguria esordisce così nella sua nota, riportando quanto espresso dalla minoranza: “La giunta Toti, a dieci minuti dal termine della discussione generale in Consiglio regionale, ha presentato e votato a maggioranza un maxiemendamento di 146 pagine, sostituendo integralmente il piano socio sanitario sul quale per dieci ore avevamo dibattuto in Aula e per il quale c'erano stati mesi di lavoro e incontri nei territori".

“Un atto che umilia l'aula che presumibilmente non ha precedenti memorabili. Il tempo sarà galantuomo, ne siamo certi, ma è necessario da parte dei Liguri fare sì che questa maggioranza non governi mai più la nostra terra”, conclude Paolino.