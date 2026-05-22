Potenziamento delle fermate nella stazione ferroviaria di Quiliano-Vado: raccolte 1119 firme

1119 residenti di Quiliano, Vado e Zinola hanno firmato la petizione per il potenziamento del servizio viaggiatori nella stazione ferroviaria di Quiliano-Vado Ligure.

A lanciare la raccolta firme lo scorso aprile il comitato "Vivere Vado".

Ieri è stata inviata ai Sindaci dei tre comuni un'istanza perché si facciano promotori sulla richiesta che ha portato a firmare 661 firme di residenti vadesi, 362 residenti quilianesi, 86 di Zinola e 10 non residenti ma proprietari di seconde case.

"Ringraziando i firmatari e coloro che si sono impegnati nella raccolta,

confidiamo che i nostri Sindaci si adoperino attivamente per raggiungere l'obiettivo indicato" dicono da Vivere Vado.

LA PETIZIONE

"Il sottoscritto Movimento politico si fa interprete delle esigenze dei cittadini firmatari dell'istanza in oggetto per richiedere alle SS.LL. un interessamento presso Trenitalia, affinché i seguenti Treni Regionali effettuino la fermata per servizio viaggiatori anche presso la stazione di Quiliano-Vado Ligure: Treno RV3357 in partenza da Ventimiglia alle ore 05.30, fermata ad Albenga alle ore 06.30 con fermate successive a Ceriale, Borghetto S. Spirito, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure Marina, Spotorno-Noli. Arrivo a Savona alle ore 07.17 e a Genova Brignole alle ore 08.13; Treno RV3380 in partenza da Genova Brignole alle ore 17.35, arrivo a Savona alle ore 18.25 con fermate successive a Spotorno-Noli, Finale Ligure, Pietra Ligure, Loano, Albenga. Arrivo a Ventimiglia alle ore 20.03; Treno R 12420 in partenza da Genova Brignole alle ore 17.40 e cambio a Savona alle ore 18.55 con prime fermate successive a Spotorno-Noli, Finale Ligure Marina, Borgio-Verezzi, Pietra Ligure. Arrivo a Ventimiglia alle ore 20.47".

"A motivazione dell'istanza si rappresenta quanto segue: l'aggiunta delle fermate richieste permetterebbe sia un servizio migliore per gli utenti pendolari del nostro comprensorio che attualmente utilizzano il treno nella tratta Savona - Genova, sia un alleggerimento della pressione di veicoli che ogni giorno debbono trovare con difficoltà parcheggio all'intorno della stazione di Savona - proseguono specificando Le motivazioni - Il teorico bacino di utenza della stazione di Quiliano-Vado Ligure supera i 14.000 abitanti (totale dei residenti nei due Comuni), numero nettamente superiore a quello che interessa, per esempio, la stazione di Spotorno-Noli (totale residenti inferiore ai 6.000 abitanti). Tra i firmatari sono presenti, oltre che residenti a Vado Ligure e Quiliano, anche: residenti in località Zinola (Savona), che utilizzando la stazione di Quiliano-Vado Ligure avrebbero il vantaggio di abbreviare il tragitto casa-stazione; non residenti ma proprietari di seconda casa nelle suddette località".

"Alla luce di quanto esposto, si confida che i destinatari dell'istanza, ciascuno per quanto di propria competenza, si attivino per fare sì che le integrazioni richieste possano essere attivate a partire dalla data del cambio turno estivo" conclude la legale rappresentante Maria Cristina Ferrando.