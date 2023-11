Piano socio sanitario regionale, il Pd provinciale: "Il centrodestra ha preso in giro due volte i cittadini"

"Il centrodestra ha preso in giro due volte i cittadini, le associazioni, i comitati, i sindacati, gli operatori sanitari della Liguria". Lo afferma, attraverso una nota stampa, il Partito Democratico provinciale savonese.

"Li ha presi in giro una volta presentando in Consiglio un maxiemendamento sostitutivo del testo discusso per mesi in Commissione, evitandone così l'esame dettagliato da parte del Consiglio stesso, e li ha presi in giro una seconda volta rifiutando sistematicamente di accogliere la minima proposta, la minima modifica, il minimo suggerimento non soltanto del PD e delle opposizioni, ma anche di tutti i soggetti ascoltati in mesi e mesi di riunioni della commissione Sanità del Consiglio regionale - prosegue la nota - La destra che governa la Regione ha dimostrato ancora una volta, in un modo ancora più evidente del solito, di non avere alcun rispetto del Consiglio regionale, dei territori, delle forze vive della società ligure. Per questa maggioranza le loro proposte sono legge: ogni osservazione, anche la più costruttiva, viene ignorata per il solo fatto di non essere stata pensata da chi ci governa".

"È una autentica vergogna. I liguri non meritano un trattamento di questo genere" concludono dal Pd provinciale.