Savona, il Rotary porta doni ai bimbi della pediatria del San Paolo. Gaiero: "Abbiamo bisogno del sostegno del territorio"

"I problemi della sanità sono evidenti a tutti – ha detto Alberto Gaiero a capo del reparto - La denatalità in qualche modo colpisce anche la sanità e il personale. Sarà un problema enorme nei prossimi 30-40 anni. Il calo delle nascite negli ultimi anni è stato progressivo. Il Liguria si è passati da 10.000 nascite alle 7.000-8.000 previste di questo 2023. Ho accettato molto volentieri questa proposta del Rotary perché ho capito che andava oltre il singolo giocattoli ai bambini della Pediatria".

"Il Gaslini diffuso è stato forse visto in un'ottica troppo politica, sia nel bene che nel male e questo non ha fatto bene perché abbiamo bisogno del territorio. Ad oggi l'alternativa al Gaslini diffuso è che ci siano le cooperative con medici che un giorno sono a Savona e l'altro in chissà che altra città. Dobbiamo limitare il lavoro delle cooperative perché per lavorare in un reparto ospedaliero è fondamentale avere un team di lavoro coeso, anche se con l'arrivo del Gaslini diffuso all'inizio è stato un po' una botta, perché se c'è stata poca formazione per i medici non c'è stata per il personale infermieristico, che ringrazio. Siamo un presidio pediatrico che cerca di lavorare in modo coscienzioso e onesto. a mai un paziente verrà tenuto in questo reparto se è a rischio e mail un paziente sarà inviato a Genova se può essere trattato qui", aggiunge Gaiero.