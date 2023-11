Braghin su Piaggio Aerospace: "Basta promesse, servono certezze"

"Abbiamo da poco concluso il Consiglio comunale di Villanova d’Albenga, nel quale abbiamo incontrato e ascoltato le rappresentanze sindacali (Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil) e i rappresentanti dei lavoratori della Piaggio Aerospace, azienda che fino a poco temo fa era uno di fiori all'occhiello dell’industria aeronautica italiana". Cosi commenta Marco Braghin, consigliere comunale di Villanova d'Albenga ed esponente di Fratelli d’Italia Albenga Valli Ingaune ed Alassio.

"L’azienda si trova oggi ad affrontare uno dei suoi momenti più difficili, dopo 5 anni di amministrazione straordinaria si è da poco concluso il terzo e ultimo bando di gara per la procedura di manifestazione di interesse per l’acquisto della stessa. Questa è di fatto l’ultima opportunità che ha la Piaggio Aerospace per salvarsi dal fallimento, vista la scadenza dell’ultima proroga del commissariamento prevista per l’11 maggio 2024".

"Le persone che abbiamo incontrato oggi, rappresentano i circa 800 lavoratori a tutt’oggi impiegati in azienda, 800 famiglie che da anni vivono nell’incertezza, che per anni hanno ricevuto vane promesse e che vedono come un lumicino di speranza di salvezza quest’ultima opportunità. Queste 800 persone e di conseguenza 800 famiglie, non hanno più bisogno di promesse, negli anni ne hanno ricevute troppe e non sono servite a nulla, hanno bisogno di certezze e di fatti. Ne ha bisogno anche il nostro comune, nel quale è insediato lo stabilimento principale della Piaggio Aerospace, ne ha bisogno anche tutto il territorio, che risente della ricaduta economico sociale rappresentata da questa azienda".

"E’ per questo motivo che il Consiglio comunale di Villanova d’Albenga, capitanato dal sindaco balestra, ha deliberato di farsi da portavoce di questa ingente problematica, sul territorio, garantendo la propria presenza, in collaborazione con il comune di Genova e con la Regione Liguria, nei tavoli istituzionali in difesa della Piaggio Aerospace, sostenendo le lavoratrici e i lavoratori alla definizione di un percorso di acquisizione concreto con validi piani industriali di lungo periodo, che garantiscano il reale rilancio dell’azienda", conclude Braghin.