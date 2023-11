Ospedale di Albenga, Vaccarezza al sindaco Tomatis: "Sul Ppi chiesta deroga al Ministero, le sue parole ci lasciano esterrefatti"

E' questo il commento del capogruppo della Lista Toti in Consiglio Regionale, Angelo Vaccarezza, circa le parole del primo cittadino ingauno a riguardo delle misure previste dal nuovo Piano Sociosanitario appena approvato in relazione al Punto di Primo Intervento dell'ospedale Santa Maria di Misericordia (leggi QUI ).

"Esterrefatti - afferma Vaccarezza - perché una nota di questi toni, e con questi contenuti avrebbe dovuto essere scritta e mandata dall'ufficio stampa del Partito Democratico, invece proviene da quello del Comune. Esterrefatti perché il sindaco parla di scarsa attenzione al territorio: da che pulpito, proprio lui che ha trasmesso in Regione, lo stesso giorno, due lettere con due richieste differenti. Esterrefatti perché il sindaco svolge la professione medica e sa bene cosa una Regione possa fare in autonomia e su cosa invece debba chiedere deroga".

"Esterrefatti perché, il 'caro' Riccardo ha sempre saputo, che senza demolire l'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure non si poteva avere un Pronto Soccorso in quello di Albenga (peraltro lo ha scritto lui stesso) ma non ha esitato a prendere in giro migliaia di persone illudendo i cittadini che fosse una battaglia possibile. Ma si sa, sulla strumentalizzazione per spaventare i liguri il buon Tomatis e compagnia bella ci hanno sempre giocato" aggiunge Vaccarezza.