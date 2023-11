Savona, +Europa in strada con un info-point e raccolta firme per sei proposte di legge

Sabato 25 novembre dalle 10 alle 16 in via Paleocapa (angolo Corso Italia) il Gruppo territoriale di +Europa Savona insieme al Gruppo Radicale “Adele Faccio”, allestirà un info-point la raccolta firme su sei proposte di legge di iniziativa popolare proposte e depositate in cassazione dai Radicali Italiani.

“Temi strategici in grado di cambiare il Paese attraverso una seria tutela del suolo, meno burocrazia per l’energia pulita, reddito minimo di inserimento, compensazione per le imprese dei crediti contratti con lo Stato, diritto di scelta e autodeterminazione per l’aborto, maggiori diritti sul sex work”, affermano da +Europa.

“Sulla lotta al consumo del suolo - afferma Cristina Bicceri della direzione nazionale di +Europa - il nostro partito è parallelamente impegnato a portare dei Comuni Italiani la mozione ‘Caro Sindaco Ferma il Dissesto’, per un impegno concreto per la salvaguardia del territorio e la pianificazione degli interventi preventivi, che approderà a Genova in Media Valbisagno grazie al nostro consigliere Federico Giacobbe il 29 novembre e presto verrà presentata anche in Comune a Genova e Savona”.

Aggiunge poi: “Tutte le opposizioni all’attuale governo possono dare una mano per questa sfida complessa che si oppone al populismo e alla demagogia, e rappresenta un’alternativa chiara e coraggiosa che parla di inclusione, transizione ecologica, tutela dei diritti umani, sociali e civili”.

Il banchetto organizzato dal presidente di +Europa Savona Alessandro Berni e dal referente per il ponente dei Radicali Gian Piero Buscaglia si avvarrà del supporto del consigliere di Azione Massimiliano Carpano per la certificazione delle firme e dell’avvocatessa Michela Coscia. “A entrambi vanno i nostri ringraziamenti”, concludono da +Europa.