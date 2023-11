Albenga s’illumina d’immenso 2023: si accende il Natale nella Città delle Torri

Proprio quando molti pensavano che non si sarebbe potuto far di più… “la magia” torna a incantare cittadini, visitatori e turisti con un’edizione di “Albenga s’illumina d’immenso” piena di sorprese.

Una delle nostre torri si animerà ogni giorno circa dalle 17.00 alle 21.00 e racconterà Albenga a grandi e piccini, mentre le proiezioni architetturali abbelliranno le facciate di edifici e monumenti del nostro splendido Centro Storico.

"La novità di quest’anno è il video mapping - afferma l’assessore agli eventi Marta Gaia -, una particolare forma di realtà aumentata, che permetterà d una delle nostre torri di parlare e raccontare quello che è Albenga. Vorrei ringraziare Proietta che come ogni anno è riuscita a superarsi e ci ha permesso di regalare ancora una volta una novità alla nostra splendida Albenga e lo stupore del Natale a grandi e piccini. Largo Doria accoglierà i visitatori con Elfi e una straordinaria ambientazione natalizia e sulla Cattedrale e su Santa Maria in fontibus saranno proiettate opere fornite dalla Diocesi di Albenga e Imperia".

"Anche quest’anno, inoltre, la torre di palazzo Peloso Cepolla sarà dedicata al sociale con la 'colomba della pace' di Banksy - prosegue Gaia -. Attraverso un’immagine Banksy riesce a trasmettere messaggi di denuncia molto chiari. In questo caso la colomba, simbolo di pace, è nel mirino. Vogliamo dire ancora una volta NO a ogni guerra e ad ogni forma di violenza".

"Le proiezioni di Albenga sono uniche e inimitabili - afferma il vicesindaco Alberto Passino -. Non si limitano, infatti, a proiettare su pareti e edifici immagini natalizie, ma, grazie alla qualità e all’accuratezza con la quale vengono studiate e realizzate riescono ad esaltare gli aspetti architetturali degli splendidi edifici storici e dei monumenti che, nel comprensorio, sono propri solo della Città delle Torri".

"Vorrei ringraziare gli sponsor economici e tecnici per tutto il supporto che ci hanno dato. Sono proprio loro che, insieme al Comune, hanno reso possibile la magia", conclude Passino.

Chiude il sindaco Riccardo Tomatis: "La collaborazione tra Comune e le attività economiche che hanno dimostrato e dimostrano di credere nella città di Albenga ha permesso di realizzare anche quest’anno Albenga s’illumina d’immenso, iniziativa da noi promossa fin dal primo anno di mandato, e un ricco calendario di manifestazioni che animerà tutto il periodo natalizio. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato, il vicesindaco con delega al turismo Alberto Passino e l’assessore agli eventi Marta Gaia che anche quest’anno si sono superati in inventiva e capacità".

Avvicinandosi a fine mandato, quindi, il primo cittadino traccia una sorta di bilancio in questo campo: "Albenga, ed è sotto gli occhi di tutti, è cresciuta tantissimo dal punto di vista turistico, della promozione e degli eventi - aggiunge Tomatis - È ovvio che si può sempre fare di più, però i risultati che abbiamo tenuto in questi quasi cinque anni sono estremamente soddisfacenti. Siamo partiti dai precedenti anni di Amministrazione Cangiano che hanno posto le premesse per arrivare a questi risultati e oggi presentiamo un calendario delle festività ricchissimo".

"Il nostro obbiettivo - chiosa il sindaco - è stato quello in questi anni di cercare di distribuire gli eventi turistici durante tutto l'arco dell'anno. Purtroppo abbiamo dovuto anche fare i conti con due stagioni di Covid durante le quali, però, non ci siamo mai fermati. Questa è stata una scelta molto positiva, abbiamo continuato con le proiezioni per quel turismo di cui vive la nostra città, non solo da fuori ma anche di prossimità coi bambini che, soprattutto in occasione del Natale, si fanno accompagnare dai propri genitori a vedere le nostre proiezioni animando il nostro centro storico e dando un contributo anche alle attività e ai pubblici esercizi".

Le luminarie e le proiezioni architetturali saranno inaugurate sabato 2 dicembre alle ore 17.15 con una cerimonia ufficiale. Presenterà Nicole Vio. Concerto di Roberta Monterosso (canto e pianoforte). Esibizione dei trampolieri.

Presentato anche il ricco calendario degli eventi realizzato grazie alla collaborazione di tutte le realtà associative e non di tutto il territorio.

Il calendario eventi è consultabile anche on-line sul sito e sulle pagine social del Comune di Albenga e di Scopri Albenga.