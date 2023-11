Finale, trovato l'accordo tra Comune e ambulanti: solo 12 banchi del mercato del giovedì spostati

Nelle prossime ore verrà presentato ufficialmente il programma completo delle manifestazioni e i dettagli dell'ormai prossimo "Festival delle Luci" sul lungomare di Finale Ligure. Nel pomeriggio è invece arrivato l'ultimo atteso via libera per portare nella cittadina rivierasca anche il mercato settimanale del giovedì senza eccessivi spostamenti, così com'è stato nei giorni scorsi per il Luna Park.

Stamani i rappresentanti di Fiva Confcommercio e Anva si sono incontrati coi membri della Giunta, il vicesindaco Guzzi e l'assessore al Commercio Rosa, per giungere a un accordo che garantisse lo svolgimento del mercato nelle prossime cinque settimane, ossia fino al 4 gennaio, quando lungomare Migliorini pullulerà di iniziative.

L'intesa è stata raggiunta nel pomeriggio, come detto, quando dagli uffici di via Pertica è arrivata la comunicazione agli esercenti ambulanti: saranno solo una dozzina le attività costrette a traslocare provvisoriamente in piazza Vittorio Emanuele, per la precisione quelle che normalmente hanno in concessione gli stalli da Piazza dei Cannoni all'area giochi per bambini nei pressi delle poste, e non più oltre una trentina come inizialmente previsto.

Una soluzione che il presidente di Fiva Confcommercio, Amedeo Mosca, definisce con soddisfazione: "E' accettabile, ora speriamo di poter svolgere queste settimane di lavoro nel miglior modo possibile - afferma - Siamo riusciti a trovare un'alternativa e non possiamo che essere soddisfatti a questo punto della buona volontà che l'Amministrazione ha dimostrato dall'incontro di stamattina col vicesindaco e l'assessore al pomeriggio (quand'è arrivata la scelta, ndr). Uno spostamento più numeroso, oltre che a nostro avviso irrealizzabile nelle misure, sarebbe stato dannoso per l'intero mercato, anche per chi si vedeva costretto a subire indirettamente questo cambio".

L'alternativa spuntata nelle scorse ore era quindi quella di traslare i banchi dal lungomare a via Concezione e una breve parte di via San Pietro, con relativa chiusura del traffico nelle ore mattutine. Ma amministrazione e organizzazione dell'evento finanziato dalla Regione hanno lavorato per trovare spazi di convivenza tra le necessità dei commercianti e dell'evento: "Stamani c'è stato un confronto diretto e concreto, il nostro essere in ritardo coi tempi purtroppo è dipeso dalle tempistiche con le quali abbiamo avuto la certezza di ricevere il finanziamento per il Festival delle Luci, ne siamo consapevoli - spiegano il vicesindaco Guzzi e l'assessore Rosa - Dapprima abbiamo affrontato la proposta di traslare alcuni banchi su via Concezione ma poi siamo riusciti a raggiungere questa soluzione che ci permette di trovare gli incastri giusti per spostare solamente una decina di banchi, quelli che non riusciremo a incastrare con le infrastrutture del festival, in un'area di pregio commerciale come la piazza centrale di Marina".

Saranno quindi evitate quattro settimane di proteste, alle quali i commercianti ambulanti erano pronti: nella mattinata, quasi contemporaneamente al summit nel municipio finalese, il sindacato di categoria aveva annunciato alla Questura lo stato di agitazione con la richiesta di possibili manifestazioni nelle cinque settimane complessive di stravolgimento degli spazi sia per le giornate di giovedì che del sabato, oltre al ricorso al Tar per far valere le proprie ragioni in merito alle concessioni che non sarebbero state rispettate secondo Fiva.

"Siamo consapevoli il mercato settimanale sia un valore aggiunto per la nostra città, insieme a Luna Park e Festival siamo convinti daranno vita a un mese di dicembre eccezionale per trascorrere le festività natalizie a Finale" chiosa il vicesindaco.