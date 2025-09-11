Savona, lite tra senza tetto davanti alla chiesa di Corso Tardy&Benech: intervento della polizia

Scoppia un litigio tra senza tetto e ancora una volta l'allarme è scattato davanti alla chiesa di San Paolo in Corso Tardy&Benech.

Questa notte la lite che ha visto coinvolti alcuni clochard ha portato alcuni residenti a chiamare le forze dell'ordine per via delle forti urla e gli schiamazzi.

Sul posto sono intervenute oltre alle ambulanze della Croce d'Oro di Albissola Marina e l'automedica del 118 per soccorrere i feriti (che avrebbero rifiutato il trasporto), per sedare gli animi alcune volanti della polizia e a supporto i carabinieri.

Alcuni soggetti sono stati accompagnati in Questura per accertamenti.