Strada di scorrimento veloce, entro giugno il fine lavori degli svincoli in uscita e ingresso di via Ferraris

I lavori sulla strada di scorrimento veloce Savona-Quiliano-Vado si concluderanno probabilmente a fine di dicembre del 2025, primi di gennaio del 2025.

Questo è quanto sarebbe emerso sul cronoprogramma degli interventi scattati a marzo di quest'anno, dopo i ritardi legati alla rescissione contrattuale con la precedente ditta che si era aggiudicata i lavori nel marzo 2021 e il rincaro e il rinvio nella consegna dei materiali.

Nel dicembre del 2022 Palazzo Nervi aveva rescisso il contratto con il raggruppamento temporaneo di imprese IRES Infrastrutture e Restauri S.r.l costituito da: Infrastrutture e Restauri Srl (capogruppo); Italiana Costruzioni S.r.l (mandante); Secom Ferrara A.r.l. (mandante).

Nel frattempo Ires non era stata a guardare ed aveva presentato ricorso al Tribunale civile di Genova richiedendo un maxi risarcimento milionario alla Provincia per i mancati introiti dai lavori già eseguiti e quelli ancora da concludere, oltre che per un danno curriculare patito: il tutto, sommato, porterebbe l'ente provinciale a dover sborsare quasi 2 milioni e mezzo di euro.

Successivamente però erano stati aggiudicati i lavori alla ditta Unimpresa di Napoli con gli interventi che erano ripartiti 8 mesi.

In base ad un protocollo firmato nel 2018 gli interventi stanno prevedendo in direzione Vado con la realizzazione di una nuova rampa d'uscita per via Ferraris (con l'eliminazione di quella attuale che non dispone di una corsia di decelerazione) e una di ingresso con i lavori che dovrebbero concludersi a giugno del 2024. Così come verso Savona dove è in fase di realizzazione una nuova corsia di decelerazione allo svincolo dei Docks a seguito dell’arretramento di un tratto di muro esistente.

Da febbraio, se le condizioni meteo lo permetteranno, a partire dalla motorizzazione in direzione Savona per 700 metri, partiranno i lavoro sulle barriere sia al centro al bordo strada. Verrà inoltre eliminata successivamente nella seconda parte dell'anno l'immissione di via dei Bricchetti.

Dovrà anche essere rimodulato lo svincolo Vernazza con eliminazione della possibilità di svincolo per chi percorre la strada in direzione Vado.

L'importo complessivo del progetto, stanziati dall'Autorità di Sistema Portuale, si attesta sugli 11 milioni e 100mila euro di cui 8.300.000 euro per lavori.