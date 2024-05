Pietra, incontro tra i ragazzi seguiti dal Lebenshilfe di Offenburg e alcuni ospiti de "La Marinella"

Un incontro tra i ragazzi tedeschi e alcuni ospiti de La Marinella, insieme agli accompagnatori Salvo e Alessandra e a Simone e Dieter di Lebenshilfe, che sta diventando ormai un appuntamento fisso, come sempre sostenuto e reso possibile da Silvano Ferrua, presidente del Comitato per il gemellaggio Pietra Ligure/Offenburg, dal dottor Albino Accame, direttore dell’unità pietrese della Fondazione Sacra famiglia Onlus e dalla dottoressa Marina Giampieri. Come già avvenuto l’anno scorso, i ragazzi hanno trascorso un divertente pomeriggio in amicizia seguito per l'occasione anche da una apprezzata pizzata in centro.