Varazze, nuova sede per la polizia locale. Sindaco Pierfederici: "Intervento necessario. Gli agenti sono 15 e aumenteranno nel 2024"

Novità assoluta per il riordino della Polizia Locale di Varazze, così come inserito all'interno del programma di mandato della maggioranza di Essere Varazze si sta concretizzando il trasferimento del Comando all'interno dei locali, occupati un tempo dal Giudice di Pace, in via Recagno.

Come anticipato dalla nostra redazione (LEGGI ARTICOLO) l'immobile, di proprietà del Comune di Varazze, è stato scelto come nuova sede per gli agenti che ad oggi risultano sacrificati nel palazzo comunale in spazi non del tutto idonei sia per lo sportello al pubblico che per il personale in servizio.

Il progetto di fattibilità tecnica economica è stato approvato dalla Giunta comunale ed entro fine anno sarà approvato il progetto esecutivo con conseguente affidamento delle opere per un importo di 370mila euro.

"Un Comando efficiente, moderno, con accesso indipendente, strutturato ed in grado di accogliere i cittadini - spiegano dal comune -Il tutto per proseguire nell’efficientamento del Comando cittadino iniziato pochi anni fa con l'ottenimento dei finanziamenti per la videosorveglianza oggi in fase di ultimazione ed implementazione.

La posizione del nuovo Comando, inoltre, consentirà un maggior presidio in uno dei quartieri maggiormente popolati della città, ove è presente uno dei servizi più importanti ovvero la sede centrale dell’Istituto comprensivo Nelson Mandela".

Con questo spostamento si recupereranno conseguentemente spazi importanti all'interno del palazzo comunale che consentiranno una ridistribuzione degli uffici e dei servizi con lo scopo, non di poco conto, del miglioramento dei luoghi di lavoro e quindi di miglior efficienza e accoglienza alla cittadinanza anche nel palazzo comunale.

A breve, sempre all'interno del palazzo comunale prenderanno il via i lavori di realizzazione del nuovo ingresso mentre la sala consiliare è già stata oggetto, in queste settimane, di restyling tecnologico con la possibilità di tenere corsi di formazione e conferenze.