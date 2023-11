Borghetto S. Spirito, ora c'è anche l'ufficialità: il Comune esce dal pre dissesto finanziario

"Un’ottima notizia per Borghetto e sopratutto per i borghettini, i cui effetti positivi si inizieranno a vedere già nel Bilancio di previsione che verrà approvato entro il 31/12 in cui, come promesso, torneranno le agevolazioni che, obtorto collo, erano state sospese a causa del pre dissesto finanziario. Molto è stato detto e scritto sulle cause che portarono il Comune sull’orlo del baratro e forse ci sarebbe ancora qualcosa da dire sulle responsabilità politiche - prosegue il primo cittadino - Ma oggi vorrei solo ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito a raggiungere questo risultato che può definirsi storico per il nostro paese, quasi dieci milioni di euro recuperati in sei anni riorganizzando l’Ente a tutti i livelli, razionalizzando la spesa e aumentando le entrate. Detta così sembra una cosa semplice ma posso garantire che così non è stata".