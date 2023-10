Borghetto S. Spirito verso la chiusura del predissesto finanziario: approvata la delibera da inviare alla Corte dei Conti

"Un passaggio storico - commenta il sindaco Giancarlo Canepa - con la delibera di oggi viene certificato che sono state risolte tutte le criticità del bilancio e che il Comune è un ente sano, che ha recuperato il proprio debito e che ha i conti floridi".

"Usciamo fuori da un pantano che ci ha condizionato durante questi sei lunghi anni, nei quali abbiamo dovuto aumentare tutte le aliquote e togliere le agevolazioni avendo le mani legate in un po' troppe situazione - ha proseguito il primo cittadino - Oggi finalmente vediamo la luce e possiamo chiedere alla Corte dei Conti di poterne uscire, i conti sono stati sistemati rispetto a quello che erano: è stato fatto un lavoro non solo sul recupero del buco che si era creato, ma abbiamo anche reso l'ente virtuoso rispetto al passato. Abbiamo ora delle risorse che potremo investire nel territorio e soprattutto abbiamo un Comune che non genera più debito".

"Ringrazio l'assessore al Bilancio che avevamo nel primo mandato, Roberto Moreno: in questo piano di riequilibrio azzeccato c'è molto del suo, un ringraziamento gli è dovuto" la chiosa del sindaco Canepa.