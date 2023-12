Savona, emergenza finita: il sindaco ritira l'ordinanza di agosto sul risparmio dell'acqua potabile

Il sindaco Marco Russo ha emesso una nuova ordinanza che annulla quella dello scorso 11 agosto sul risparmio idrico.

L'ordinanza vietava l'uso del l'acqua potabile per lavaggio di auto, cicli, motocicli, imbarcazioni, cortili e piazzali privati e il riempimento di piscine private e si raccomandava di limitare allo stretto necessario l'utilizzo dell'acqua potabile erogata dall'acquedotto comunale.

Lo scorso 28 novembre Ireti ha comunicato al Comune che, alla luce dei dati rilevati dal monitoraggio delle falde e in relazione alla consistente diminuzione dei consumi, la situazione emergenziale dell'approvvigionamento idrico può considerarsi rientrata e pertanto non si ritengono necessarie limitazioni per la popolazione.