Sicurezza a Varazze, via ad un progetto di controllo della velocità e nuove telecamere

Ulteriori investimenti per la sicurezza dei cittadini da parte della polizia locale di Varazze. Dopo l'ufficializzazione del trasferimento del comando degli agenti varazzini dalla sede del municipio all'interno dei locali di via Recagno, occupati fino a qualche anno fa dal giudice di pace, la giunta Pierfederici ha deciso di stanziare nuove risorse sul territorio.

"Risorse che serviranno principalmente, tra le altre priorità, per la manutenzione importante della segnaletica stradale e l'attivazione di un progetto di controllo della velocità degli autoveicoli - puntualizza il primo cittadino varazzino - Ma non solo, infatti si prevede la sostituzione delle vecchie telecamere del sistema di videosorveglianza, così da integrare la rete nuova in fase di ultimazione e che andrà a regime verosimilmente entro fine anno, con richiesta specifica di implementazione di alcune zone sensibili come ad esempio i parchi giochi spesso oggetto di atti vandalici".