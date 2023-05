Aree pedonali, il consigliere Carpano propone una revisione di corso Italia

Valutare il carico del traffico su Piazza Mameli e, nel caso, rivedere la pedonalizzazione nell'ultimo tratto di Corso Italia. Massimiliano Carpano, capogruppo di Azione nel Consiglio Comunale di Savona, ha fatto la sua proposta nell'ultima riunione di maggioranza.

Pur condividendo la politica di Palazzo Sisto sull'istituzione di zone ztl in via Ratti, via Manzoni Carpano propone confronto con la giunta nel quale ipotizzare un un nuovo monitoraggio del traffico in centro città per valutare se, come molti savonesi sostengono, la scelta di chiudere al traffico il tratto di corso Italia sia efficace e non abbia pesanti conseguenze sulla viabilità di piazza Mameli e trovare magari altre soluzioni alternative.

Una proposta che non vuole essere una spaccatura all'interno della maggioranza ma uno spunto per fare una nuova valutazione su quello che, di fatto, è una delle scelte più discusse e criticate, dai cittadini. Tra questi ci sono i commercianti delle vie chiuse al traffico che nei giorni scorsi avevano incontrato i consiglieri comunali di maggioranza per un un bilancio dei primi tre mesi di chiusura. Dagli incontri è emerso che l'ultimo tratto di corso Italia sarebbe una delle zone pedonalizzate tra le più sofferenti dal punto di vista commerciale ma aspre critiche alla scelta di Palazzo Sisto arrivano anche dai commercianti di via Manzoni e vie limitrofe. La maggioranza si è riproposta di analizzare la questione in un successivo incontro mentre , dopo via Ratti, è partito il processo di riqualificazione di via Manzoni.