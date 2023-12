Carcare, il 2 dicembre open day al Liceo Calasanzio

Anche quest’anno il Liceo Calasanzio di Carcare apre le porte agli studenti della scuola secondaria di primo grado offrendo l’occasione di incontrare docenti e studenti che saranno felici di illustrare il piano di attività e la distribuzione dei locali della scuola.

L’evento avrà luogo sabato 2 dicembre a partire dalle 9:30 e l’accesso all’edificio sarà scandito in due turni, il primo entrerà alle 9:30 ed il secondo alle 11.

Ancora una volta famiglie e studenti avranno modo di ricevere le informazioni necessarie sulle varie attività didattiche e formative offerte dal Calasanzio, unica realtà liceale della Val Bormida ed istituzione dalla lunga e prestigiosa tradizione cui anche quest’anno Eduscopio ha restituito un ottimo feedback sulla qualità della preparazione degli studenti in uscita e iscritti all’Università.

"Ad accogliere i partecipanti e dare loro il benvenuto sarà la Dirigente prof.ssa Maria Morabito e, soprattutto, i nostri volenterosi studenti provenienti dai tre indirizzi attivi (Scientifico, Classico e Linguistico Esabac) ma anche i docenti che, insieme a loro, presenteranno alcune delle novità progettuali e formative esclusive cui il nostro liceo aderisce, dal progetto Green che si propone di aiutare i ragazzi nell'acquisizione di competenze legate ai temi della sostenibilità ambientale e per il quale lo scorso anno gli studenti della classa prima B del liceo scientifico hanno anche ricevuto un premio a Roma, al progetto Archè che, in collaborazione con l’Istituto di studi liguri, grazie all’iniziativa della nostra sezione classica ha attivato una rete di cui è scuola pilota per l’approfondimento e la rivalutazione di dialetto e tradizioni liguri fino ai neoapprovati progetti Patente di smartphone e Un bit alla volta, inerenti l’educazione all’uso consapevole dei devices e dei social" spiegano dal Liceo Calasanzio.

"Molte e varie anche le attività extracurricolari come “Il circolo dei lettori” attivato lo scorso anno e il corso di lingua araba, esclusiva novità in ambito scolastico sul territorio, attivato quest’anno. Queste ed altre interessanti novità implementano le attività tradizionali ormai definitivamente riprese dopo i disagi postpandemici, quali gli stage e gli scambi con l’estero per l’indirizzo linguistico, il progetto Erasmus+ per il quale il Liceo ha ottenuto un importante accreditamento che consentirà diverse occasioni di mobilità tra Germania e Norvegia, il progetto EEE per la sezione scientifica da poco conclusosi, i vari corsi di preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni linguistiche e molto altro di cui saremo lieti di parlarvi in presenza - concludono dall'istituto valbormidese - Ad allietare l’accoglienza sarà l’esibizione del nostro gruppo musicale che, insieme al gruppo teatrale e a quello sportivo corredano il già folto elenco di iniziative e proposte educative e culturali. Vi aspettiamo numerosi".