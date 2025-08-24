Mamma aggredisce il coetaneo del figlio durante una lite: nella fuga il quindicenne cade a terra

Ha strattonato e aggredito un ragazzino che, inciampando, è caduto a terra. Protagonista dell’episodio sconcertante è a sua volta una mamma, il cui figlio stava discutendo animatamente con il coetaneo. È successo nell’entroterra di Albenga, in un pomeriggio che poteva trasformarsi in un fatto grave.

Tutto ha avuto origine da una lite tra due quindicenni. Le cause del diverbio restano poco chiare, ma il confronto verbale tra i due ragazzi si è acceso rapidamente, fino a spingere la madre di uno di loro a intervenire. L’intervento, però, non è stato volto a calmare gli animi: la donna, colta da un impeto di rabbia, ha perso il controllo e ha spintonato e aggredito il rivale del figlio.

Il giovane, spaventato, ha cercato di allontanarsi per rifugiarsi altrove. Nella fuga, tuttavia, è inciampato cadendo sull’asfalto. Subito dopo sono stati allertati i soccorsi: un’ambulanza lo ha accompagnato al pronto soccorso, dove i medici hanno escluso lesioni gravi.

La donna, titolare di un locale, sarà chiamata a rispondere dello scatto d'ira, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie. Considerata la delicatezza del caso, sono in corso approfondimenti.

