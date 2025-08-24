 / Attualità

24 agosto 2025

La storia dei pescatori delle Fornaci: 13 foto posizionate nel muro dello Scaletto (FOTO)

Le immagini, principalmente del periodo dalla fine degli anni 50 agli anni 90, sono state recuperate dagli archivi e dalle foto di famiglia del comitato "Festa del Mare - Burgu de Fornaxi"

Il duro mestiere del pescatore, un mestiere che purtroppo sta via via perdendosi nel savonese.

A ricordare il tempo che fu le fotografie posizionate da qualche settimana sui muri delle Fornaci nei pressi dello Scaletto e vicino all'Sms Serenella.

Tredici foto in bianco e nero posizionate nel rinominato "Muretto dei pescatori fornacini" che ritraggono proprio i pescatori della località savonese. Le immagini, principalmente del periodo dalla fine degli anni 50 agli anni 90, sono state recuperate dagli archivi e dalle foto di famiglia del comitato "Festa del Mare - Burgu de Fornaxi".

Dalla pesca a strascico, passando per la cucitura delle reti, la pesca, i gozzi e i volti di persone che hanno fatto la storia del borgo e di Savona.

Poi all'inizio del muro l'immagine dello storico verricello usato dai pescatori che dopo i lavori di restauro della zona avvenuta negli anni 90 non è stato però più riposizionato e non si sa che fine abbia fatto.

Luciano Parodi

